Киев
152
1 мин

Ударил за замечание: в Киеве пьяный мужчина избил 76-летнюю консьержку

В Киеве мужчина избил пожилую консьержку из-за замечаний.

Катерина Сердюк
Побил консьержку

Полицейские в Киеве задержали 55-летнего мужчину, который жестоко напал на пожилую консьержку после ее замечания. Пенсионерка только пыталась позаботиться о жильце дома, но стала жертвой агрессии.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Киева. 76-летняя консьержка обратилась к мужчине, долго сидевшему на полу в подъезде, с просьбой не мерзнуть и подняться к своей квартире. Однако обычный совет вызвал у нетрезвого киевлянина неконтролируемую агрессию.

По данным правоохранителей, 55-летний житель дома находился в состоянии алкогольного опьянения. В ответ на слова пожилой женщины он начал нецензурно ругаться, после чего насильно вытащил ее из рабочего помещения.

Затем мужчина повалил консьержку на пол и ударил ее ногой в живот. Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Правоохранители оперативно задержали нападающего и сообщили ему о подозрении. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В полиции отметили, что за совершенное мужчине грозит до пяти лет ограничение свободы.

Ранее в Киеве пассажир трамвая изуродовал лицо водителя трамвая из-за замечаний.

152
