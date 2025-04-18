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- Киев
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Удар "Шахедами" по Киевщине: власти сообщили о последствиях
В Фастовском районе в результате атаки поврежден частный дом, в Бучанском районе произошло возгорание лесной подстилки.
В ночь на 18 апреля враг атаковал Киевщину с помощью БпЛА.
В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.
Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.
Пострадавших среди населения нет.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
В Фастовском районе в результате атаки поврежден частный дом.
В Бучанском районе произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован.
Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии», чтобы удешевить ведение войны и оказывать психологическое давление на население.