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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар "Шахедами" по Киевщине: власти сообщили о последствиях

В Фастовском районе в результате атаки поврежден частный дом, в Бучанском районе произошло возгорание лесной подстилки.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Ночью в Киевской области работала ПВО

Ночью в Киевской области работала ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 18 апреля враг атаковал Киевщину с помощью БпЛА.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели.

Об этом идет речь в сообщении Киевской областной военной администрации.

Пострадавших среди населения нет.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Фастовском районе в результате атаки поврежден частный дом.

В Бучанском районе произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован.

Оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним, российская террористическая армия начала использовать для атак по Украине большее количество дронов, среди которых «Шахеды», «Герберы» и «Молнии», чтобы удешевить ведение войны и оказывать психологическое давление на население.

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