Удар РФ по жилому сектору в Киевской области: вспыхнул пожар (фото)
В Киевской области в результате российской атаки пострадал человек — в Броварском районе вспыхнул пожар в жилом доме.
В Киевской области российские войска нанесли удар по жилому сектору. В результате атаки в Броварском районе произошел пожар в одном из жилых домов.
Об этом информирует ГСЧС.
По предварительным данным, травмирован 51-летний человек. Пострадавшую госпитализировали в больницу, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте работали подразделения ГСЧС.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также обнародовали фото последствий атаки.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
