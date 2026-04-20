Удар РФ по жилому сектору в Киевской области: вспыхнул пожар (фото)

В Киевской области в результате российской атаки пострадал человек — в Броварском районе вспыхнул пожар в жилом доме.

Елена Кузьмич
Пожар в Киевской области

В Киевской области российские войска нанесли удар по жилому сектору. В результате атаки в Броварском районе произошел пожар в одном из жилых домов.

Об этом информирует ГСЧС.

По предварительным данным, травмирован 51-летний человек. Пострадавшую госпитализировали в больницу, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте работали подразделения ГСЧС.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также обнародовали фото последствий атаки.

Информация о масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что ранее произошла атака дронов на Николаев : повреждены дома, авто и трамвайные пути.

В Николаеве в результате атаки российского дрона-камикадзе типа Shahed зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры, однако обошлось без пострадавших.

