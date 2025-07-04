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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе, вероятно, есть пострадавшие (видео)

Атака России на Киев продолжается несколько часов подряд.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В Святошинском районе Киева в результате атаки предположительно пострадали.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

  • Получаем вызовы по линии медиков.

© из соцсетей

  • В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома.

  • По другому адресу в Соломенском районе пожар во дворе. Горят авто.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

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