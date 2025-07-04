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- Киев
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Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе, вероятно, есть пострадавшие (видео)
Атака России на Киев продолжается несколько часов подряд.
В Святошинском районе Киева в результате атаки предположительно пострадали.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Получаем вызовы по линии медиков.
В Соломенском районе возгорание на крыше частного дома.
По другому адресу в Соломенском районе пожар во дворе. Горят авто.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар