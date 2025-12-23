ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Киеву: в каком состоянии находятся пострадавшие

Киев приходит в себя после ночного удара РФ. Медики оказывают помощь потерпевшим.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Киева

Обстрел Киева

Из-за атаки России по Киеву 23 декабря пострадали. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

«Состояние средней тяжести, Слава Богу. Один ребенок находится в "Охматдете", - отметила она.

Бригады продолжают дежурить на локации.

Она выразила надежду, что обойдется без жертв.

Напомним, из-за атаки РФ по Киеву 23 декабря количество пострадавших достигло трех человек. Известно, что обломки вражеских дронов упали у жилого дома, повреждены окна на уровне пятого этажа.

«Три пострадавших в Святошинском районе, среди них есть ребенок. Одну женщину госпитализировали медики. Другим оказали помощь на месте», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На месте работают соответствующие службы.

Дата публикации
Количество просмотров
134
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie