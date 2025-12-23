- Дата публикации
Удар РФ по Киеву: в каком состоянии находятся пострадавшие
Киев приходит в себя после ночного удара РФ. Медики оказывают помощь потерпевшим.
Из-за атаки России по Киеву 23 декабря пострадали. Они находятся в состоянии средней тяжести.
Об этом в эфире «КИЕВ24» рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.
«Состояние средней тяжести, Слава Богу. Один ребенок находится в "Охматдете", - отметила она.
Бригады продолжают дежурить на локации.
Она выразила надежду, что обойдется без жертв.
Напомним, из-за атаки РФ по Киеву 23 декабря количество пострадавших достигло трех человек. Известно, что обломки вражеских дронов упали у жилого дома, повреждены окна на уровне пятого этажа.
«Три пострадавших в Святошинском районе, среди них есть ребенок. Одну женщину госпитализировали медики. Другим оказали помощь на месте», - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
На месте работают соответствующие службы.