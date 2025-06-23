Удар РФ по Киеву унес жизни молодой пары: коллеги поделились трогательными воспоминаниями

Владимир Мосейчук и Анна Павлик

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В результате массированного удара по Киеву ночью 23 июня погибли супруги из Житомирщины — Владимир Мосейчук и Анна Павлик.

Их коллеги по работе поделились воспоминаниями о молодых супругах, погибших от российской атаки.

«Сегодня ночью враг унес самое ценное — жизнь двух прекрасных, светлых молодых людей, наших коллег и друзей — Владимира Мосейчука и Анны Павлик», — говорится в сообщении компании Dormeo.

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Владимир присоединился к компании в январе 2016 еще студентом. Он прошел путь от коммерческого агента до руководителя отдела с коллективом более 50 человек.

«Владимир был сердцем команды — добрым, заботливым, всегда готовым помочь. Он умел создать атмосферу поддержки и доверия вокруг себя», — рассказывают коллеги.

Именно на работе он встретил свою любовь — Анну. Девушка также пришла работать в компанию во время учебы в университете.

«Анна была как лучик солнца — теплая, улыбающаяся, искренняя. Она умела согреть каждого, кто оказывался рядом. Ее волшебную улыбку можно до сих пор увидеть на наших страницах — она принимала участие в фотосессиях компании, и останется в нашей памяти навсегда», — отмечают в компании, где раньше работала жертва агрессии РФ.

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В последнее время Анна Павлик работала в агентстве Havas Media Ukraine.

«Анна была не только талантливым специалистом, но и открытым, светлым человеком, который искренне любили и ценили в команде. Ее гибель — это неописуемая боль и шок для всех, кто ее знал», — добавили ее коллеги.

На страницах молодых людей в соцсетях указано, что оба родом из Житомирщины.

Напомним, что в результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева погибли девять человек, среди которых 11-летняя девочка и ее мать.

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