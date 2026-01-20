Удар РФ по Киеву: какая ситуация на красной линии метро

Метро / © ТСН

После ночного обстрела Киева, который привел к временным сбоям в работе метрополитена, «красная» линия киевского метро постепенно возобновила движение и сейчас работает в обычном режиме.

Об этом сообщают в КГГА и Киев24.

Сейчас все станции «красной» ветки открыты для входа пассажиров. Поезда курсируют с интервалом около 6 минут. Движение на «синей» и «зеленой» линиях столичного метрополитена осуществляется в штатном режиме.

Ранее в течение дня движение на «красной» линии было частично ограничено, в частности на левом берегу столицы, что повлекло значительное скопление пассажиров на станциях, в частности на «Левобережной». Впрочем, по состоянию на сейчас ситуация полностью стабилизирована.

Утром конечной станцией «красной» ветки на левом берегу была «Левобережная», из-за чего на станции образовался значительный пассажиропоток.

Впоследствии движение частично восстановили до станции «Дарница». Поезда курсировали между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» с интервалом около 4,5 минуты, а между «Арсенальной» и «Дарницей» — с интервалом 8-10 минут. Станции «Гидропарк» и «Днепр» временно не работали.

Несмотря на ограничения, пассажиры отмечали, что в течение дня ситуация постепенно улучшалась: поезда начали прибывать чаще, а время ожидания сокращалось. В то же время многие киевляне жаловались на задержки и сложности с планированием поездок.

«Ждем минут пять, но предупреждали, что интервал может быть 12-15 минут. Стоим, мерзнем, ждем поезд», — рассказал один из пассажиров.

«На машине сейчас ехать очень долго, да и с ценами на топливо лучше уже подождать в метро», — отметил другой киевлянин.

«Имею запись к врачу в Дарнице и уже опаздываю. Другого пути просто нет», — поделилась пассажирка.

Напомним, ранее мы писали о том, что враг в ночь на 20 января устроил комбинированную атаку на столицу. Вследствие обстрела есть пострадавший, разрушения, у жителей Киева пропал свет, вода, отопление. Метро работало с ограничениями.