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- Киев
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Удар РФ по Киеву: есть пострадавший
Атака РФ на Киев продолжается.
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки ранен мужчина.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Сейчас фиксируем и уточняем информацию о последствиях атаки и пострадавших во всех районах.
До отбоя оставайтесь в укрытиях!
Также на 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БПЛА вблизи жилых домов. Ожидаем более подробную информацию.
После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна.
В воздухе высока концентрация продуктов горения.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар