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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
736
Время на прочтение
1 мин

Удар РФ по Киеву: есть пострадавший

Атака РФ на Киев продолжается.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки ранен мужчина.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.

  • Сейчас фиксируем и уточняем информацию о последствиях атаки и пострадавших во всех районах.

  • До отбоя оставайтесь в укрытиях!

  • Также на 4 локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей БПЛА вблизи жилых домов. Ожидаем более подробную информацию.

  • После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна.

  • В воздухе высока концентрация продуктов горения.

Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар

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