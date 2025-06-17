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- Киев
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Удар РФ по Киеву: 18 пострадавших, повреждены жилые дома
Вражеский удар нанес разрушение конструкций жилой многоэтажки.
Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева : в Соломенском районе повреждение двух жилых домов.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 – госпитализированы.
Пожар локализовали. Пожарные и медики работают.
На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки.
Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9, а (школа №67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.
Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .