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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар РФ по Киеву: 18 пострадавших, повреждены жилые дома

Вражеский удар нанес разрушение конструкций жилой многоэтажки.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Поврежденный дом в Киеве

Поврежденный дом в Киеве / © из соцсетей

Ужасные преступления страны-террориста против мирных жителей Киева : в Соломенском районе повреждение двух жилых домов.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

  • В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 – госпитализированы.

  • Пожар локализовали. Пожарные и медики работают.

  • На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки.

  • Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9, а (школа №67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.

Напомним, что в Киеве зафиксировано падение российского дрона: работает ПВО .

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