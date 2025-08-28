ТСН в социальных сетях

Удар РФ по дому в Киеве: количество погибших стремительно возросло, среди жертв - ребенок

Под завалами жилого дома, куда влетела ракета, могут оставаться люди.

Атака на Киев.

Атака на Киев.

В Киеве выросло количество погибших в результате ночной атаки россиян. Известно о минимум восьми жертвах, среди них ребенок. Десятки жителей получили ранения.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в столице идет разбор завалов жилого дома, под которыми все еще могут оставаться люди.

"Очередной массированный удар против наших городов и общин. Снова убийства. Известно уже по меньшей мере, к сожалению, о восьми погибших. Среди них один ребенок. Мои соболезнования всем родным и близким", - подчеркнул глава государства.

Напомним, этой ночью РФ атаковала Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Зафиксировано падение обломков на жилые дома в разных районах города. Больше всего досталось Дарницкому району, где ракетой повреждена жилая многоэтажка.

По состоянию на 9 утра, по информации КМВА, количество пострадавших выросло. Известно о 45 людях. На Дарнице идет разбор завалов жилого дома, под которыми все еще могут оставаться люди.

