Удар ракеты по пятиэтажке в Киеве: семь человек считаются пропавшими без вести

Атака на Киев 28 августа. / © Associated Press

В Киеве на месте разрушения жилого дома в Дарницком районе ищут еще семь жителей. Пока их считают пропавшими без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Уничтожен полностью третий подъезд пятиэтажного дома. На данный момент мы располагаем информацией о семи пропавших без вести именно с этого подъезда", - подчеркнул глава МВД.

По его словам, возле этого дома произошло два ракетных удара. Кроме того, количество поврежденных автомобилей может свидетельствовать о применении кассетных боеприпасов.

Напомним, из-за российской атаки ночью 28 августа количество погибших стремительно возросло до 12 человек. Почти полсотни человек травмированы.

После ночной атаки в некоторых районах Киева качество воздуха достигло опасного уровня. Индекс качества воздуха достиг 182. Наиболее загрязненный воздух в Дарницком районе. Также загрязнение зафиксировано в локации Шевченковского района.