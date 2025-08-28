- Дата публикации
Киев
- 993
- 1 мин
Удар ракеты по пятиэтажке в Киеве: семь человек считаются пропавшими без вести
Спасательные работы на месте удара продолжаются.
В Киеве на месте разрушения жилого дома в Дарницком районе ищут еще семь жителей. Пока их считают пропавшими без вести.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.
"Уничтожен полностью третий подъезд пятиэтажного дома. На данный момент мы располагаем информацией о семи пропавших без вести именно с этого подъезда", - подчеркнул глава МВД.
По его словам, возле этого дома произошло два ракетных удара. Кроме того, количество поврежденных автомобилей может свидетельствовать о применении кассетных боеприпасов.
Напомним, из-за российской атаки ночью 28 августа количество погибших стремительно возросло до 12 человек. Почти полсотни человек травмированы.
После ночной атаки в некоторых районах Киева качество воздуха достигло опасного уровня. Индекс качества воздуха достиг 182. Наиболее загрязненный воздух в Дарницком районе. Также загрязнение зафиксировано в локации Шевченковского района.