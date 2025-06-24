Удар ракеты по многоэтажке в Киеве: названо окончательное количество погибших

Атака на Киев 23 июня. / © Associated Press

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Спасатели завершили поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, где в дом попала российская ракета 23 июня. Погибли девять человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Российская ракета 23 июня унесла жизни девяти человек. Мои соболезнования родным погибших”, - подчеркнул глава МВД.

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По его словам, на месте удара еще продолжаются аварийно-восстановительные работы, ведь специалисты демонтируют опасные конструкции.

Напомним, ночью против 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города.

Впрочем, самые тяжелые последствия – в Шевченковском, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что прилетевшая в пятиэтажку ракета пробила все в подвал и даже сам подвал.

В результате атаки частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». Также из-за обстрела РФ пострадал спорткомплекс КПИ, сгорело здание бизнес-центра, который расположен напротив.

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Дата публикации 18:09, 23.06.25 Количество просмотров 41 Тело дочери нашли недалеко от маминого! Киев оплакивает жертв российского удара