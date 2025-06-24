ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1259
Время на прочтение
1 мин

Удар ракеты по многоэтажке в Киеве: названо окончательное количество погибших

На месте удара российской ракеты продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Киев 23 июня.

Атака на Киев 23 июня. / © Associated Press

Спасатели завершили поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, где в дом попала российская ракета 23 июня. Погибли девять человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Российская ракета 23 июня унесла жизни девяти человек. Мои соболезнования родным погибших”, - подчеркнул глава МВД.

По его словам, на месте удара еще продолжаются аварийно-восстановительные работы, ведь специалисты демонтируют опасные конструкции.

Напомним, ночью против 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города.

Впрочем, самые тяжелые последствия – в Шевченковском, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что прилетевшая в пятиэтажку ракета пробила все в подвал и даже сам подвал.

В результате атаки частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». Также из-за обстрела РФ пострадал спорткомплекс КПИ, сгорело здание бизнес-центра, который расположен напротив.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie