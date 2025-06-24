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- Киев
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Удар ракеты по многоэтажке в Киеве: названо окончательное количество погибших
На месте удара российской ракеты продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Спасатели завершили поисково-спасательные работы в Шевченковском районе Киева, где в дом попала российская ракета 23 июня. Погибли девять человек.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Российская ракета 23 июня унесла жизни девяти человек. Мои соболезнования родным погибших”, - подчеркнул глава МВД.
По его словам, на месте удара еще продолжаются аварийно-восстановительные работы, ведь специалисты демонтируют опасные конструкции.
Напомним, ночью против 23 июня Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области. Пожар и разрушение зафиксированы в нескольких районах города.
Впрочем, самые тяжелые последствия – в Шевченковском, где был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки. Глава МВД Игорь Клименко отметил, что прилетевшая в пятиэтажку ракета пробила все в подвал и даже сам подвал.
В результате атаки частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». Также из-за обстрела РФ пострадал спорткомплекс КПИ, сгорело здание бизнес-центра, который расположен напротив.