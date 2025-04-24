Удар по Святошину в Киеве: количество погибших снова выросло (фото)

Удар по Святошину в Киеве

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В результате российского ракетного удара по Святошинскому району Киева количество погибших возросло до 9 человек.

Об этом передает ГСЧС.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.

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Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Заметим, что о 9 погибших в результате удара говорили еще утром. Но затем в МВД уточнили, что девятый человек, ранее считавшийся погибшим — это были останки тел, ныне находящихся на судебно-медицинской экспертизе.

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, более 90 человек пострадали.

В частности, при ударе погибли родные брат с сестрой в возрасте 21 и 19 лет.