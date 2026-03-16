Удар по сердцу Киева: обломки упали на Майдане и не только, ВС отчитываются о "нетипичной" атаке

Российская армия утром 16 марта атаковала Киев дронами. Последствия вражеских ударов зафиксированы в трех районах столицы. В частности, обломки упали на Майдане Независимости. В то же время во время тревоги работники ТЦК и СП вместе с полицией перекрывали Броварской проспект.

Все об атаке на Киев 16 марта и ее последствиях читайте на ТСН.ua.

В понедельник около 8:30 в Киеве была объявлена воздушная тревога: власти предупреждали об угрозе ударов российскими беспилотниками. Вскоре после этого в столице прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона.

Последствия атаки на Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки сбитого российского дрона упали в самом центре столицы. Обошлось без пожаров и пострадавших.

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях атаки в Шевченковском районе столицы. По предварительным данным, там также не было пострадавших.

В Соломенском районе части российского дрона упали на открытой местности.

В Святошинском районе обломки упали на нежилой территории. Там загорелась трава.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты пытаются нанести удар по критической инфраструктуре Киева и области.

Обломки упали на Майдане Независимости

Во время утренней атаки на столицу обломки российского БпЛА упали на Майдане рядом с Монументом Независимости. На видео с места падения был виден дым. К счастью, стела повреждений не получила.

На месте падения обломков работали криминалисты, которые устанавливали тип этого беспилотника. Территория была огорожена красно-белой лентой, но впоследствии ее убрали.

На месте виден черный след на плитке от обломков.

Дата публикации 10:06, 16.03.26

Перекрытие Броварского проспекта

Заметим, корреспондент ТСН.ua сообщила, что во время утренней тревоги и атаки на Киев на Броварском проспекте образовалась пробка из-за проверки, которую устроили сотрудники полиции вместе с ТЦК и СП. Однако проверяли выборочно.

Вторая тревога в Киеве из-за ракетной угрозы

После первой утренней атаки в Киеве и ряде областей снова была объявлена воздушная тревога. Сначала мониторинговые каналы писали о выходах баллистики из Брянска, а затем Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели, которая направляется на Киев с севера.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения», — информировала Киевская ГВА.

«Угроза применения врагом ракетного вооружения. Просим направляться в укрытия!» — добавили там через 10 мин. после первого сообщения.

Игнат об атаке на Киев 16 марта

О деталях утренней атаки на Киев в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нетипичная атака сегодня была утром около 9 часов, где около 30 плюс дронов различных типов были направлены на Киевщину. Собственно, из не очень хороших новостей — что те дроны действительно имеют каналы связи, там Mesh-сети используют и другие каналы связи; то, что враг может ими управлять, они разных типов: были там и разведывательные БпЛА, в основном ударные. Ну, из лучших новостей, из хороших новостей — то, что они были сбиты, почти все«, — рассказал Игнат.

По его словам, в разных районах столицы, в частности в центральной части города, обнаружили обломки беспилотников. Сейчас специалисты устанавливают их тип и анализируют возможные модернизации, которые применяет противник. В частности, российские дроны становятся менее заметными для систем обнаружения и сложными для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

«Была информация, многие каналы писали о скоростной цели, в том числе и Воздушные силы, потому что была идентифицирована цель, которая напоминала по параметрам полета крылатую ракету. Пока информация не подтверждается. Что это было — препятствие или это была какая-то ложная цель, тоже установим. Пока нет данных о каких-то «прилетах» или разрушениях по этой цели», — отметил начальник управления коммуникаций ВС.