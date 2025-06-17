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- Киев
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Удар по многоэтажке в Киеве: еще один человек спасен, есть пропавшие без вести
Спасательные работы на месте поврежденной многоэтажки в Соломенском районе продолжаются.
Из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве спасатели деблокировали еще одного человека. Впрочем, по меньшей мере пять человек считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС с разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве. Поисково-спасательные работы продолжаются", - подчеркнул министр внутренних дел.
По его словам, есть информация о по меньшей мере пяти пропавших без вести жителях дома, которые не выходят на связь с родными.
Напомним, ночью 17 июня на Соломенке атаковано две многоэтажки. В этом районе Киева произошло много разрушений из-за ночного обстрела.
По информации властей, до 14 выросло число погибших из-за атаки РФ. В частности, трое в Дарницком районе. Известно о 99 пострадавших в результате российской атаки, 59 – госпитализированы.