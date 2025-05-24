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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар России по Киеву: что известно о состоянии пострадавших

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал новые данные о пострадавших и последствиях ночного удара РФ по Киеву 24 мая.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Киеву 24 мая

Удар по Киеву 24 мая / © Киевская городская прокуратура

В результате комбинированной атаки дронами и ракетами по Киеву этой ночью, 24 мая, пострадали 14 жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

«Три пострадавших были госпитализированы этой ночью в столице. В стационаре сейчас остаются два из них. В общей сложности пострадали 14 жителей Киева. В Днепровском, Святошинском и Оболонском районах. 11 из них медики оказали помощь на месте», — сообщил он.

По информации Киевской городской прокуратуры, среди пострадавших есть два подростка.

  • В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в двух квартирах. 7 жильцов дома получили острую реакцию на стресс.

  • В Оболонском районе Киева также возник пожар в нескольких квартирах многоэтажного дома, в других домах выбиты окна. Помощь на месте получили пять человек, среди них двое подростков. Также повреждено здание торгового центра.

  • В Днепровском районе столицы известно о двух пострадавших. Повреждены окна в многоквартирном доме.

  • В Голосеевском районе пострадал один человек. Поврежденные автомобили.

Напомним, что в ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву.

В частности, на столичной Оболони из-за падения сбитых БПЛА загорелся подъезд. В результате атаки в Киеве, в нескольких районах столицы есть разрушения и пострадавшие.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что главной целью РФ во время этой атаки был Киев.

Дата публикации
Количество просмотров
419
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