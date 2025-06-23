Удар по Киеву: школьник чудом выжил, но потерял родителей и дом

Последствия атаки на Киев 23 июня / © Associated Press

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Во время ночной атаки на Киев погибли супруги, а их сын, который только что закончил 9 класс, остался сиротой — на момент обстрела он был у бабушки за городом.

О трагедии сообщили в школе №97 имени Елены Телиги, где учился парень, передает УП.

Как рассказала руководитель родительского комитета класса Наталья Сытник, сразу после взрывов она написала детям класса в общую группу, чтобы убедиться, что со всеми все в порядке. Все ученики ответили, кроме одного — Кирилла. Впоследствии парень лично обратился к ней, написав, что не может связаться с родителями.

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«Я сразу начала звонить туда-сюда. Кирилл сообщил, где именно жили его родители, я передала эту информацию полиции. Но позже стало известно, что родителей найти живыми не удалось», — рассказала Наталья.

Трагической стала судьба и дедушки мальчика, который также погиб в результате атаки. У мальчика остались только бабушка, тетя и дядя. Семья, по словам родительского комитета, не имеет достаточных ресурсов, чтобы полноценно обеспечить ребенка всем необходимым.

«Мы хорошо знали эту семью с первого класса. Недавно у нас был выпускной — Кирилл завершил 9 класс. И когда говорят, что настоящая любовь — это когда люди умирают в один день, то это как раз о них. Они были очень близки, всегда вместе», — вспоминает Наталья Сытник.

В школе говорят, что парень хорошо учился, был воспитанным и ответственным. Сейчас его остались без крыши над головой и без самых необходимых вещей. Поэтому родительский комитет инициировал сбор средств, чтобы помочь ребенку.

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«Ребенок остался без жилья. Что, теперь ему жить в селе, где даже нет друзей и знакомой среды? Бабушка не сможет вытянуть все сама на 3 тысячи пенсии», — добавляет Наталья.

Кроме того, родители одноклассников Кирилла активно ищут психолога, который поможет парню справиться с утратой. По их словам, уже удалось найти специалистов, готовых бесплатно работать с ребенком и его близкими.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские захватчики в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. По данным ПС, для обстрелов враг применил ударные беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

Мэр столицы сообщил, что после ночной вражеской атаки на Киев пострадали 28 человек, из них 12 находятся в больницах. Погибших пока 7. Поисково-спасательная операция продолжается в пятиэтажном доме Шевченковского района.

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