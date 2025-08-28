Удар по Киеву: повреждены главные офисы двух банков и здания Налоговой

В Киеве повреждены здания Налоговой / © ТСН.ua

Реклама

При массированном обстреле Киева Россия нанесла повреждения зданиям, где расположены головные офисы «Банка Кредит Днепр» и «ОТП Банка».

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Пострадали также соседние жилые дома, учебные заведения и офисы компаний.

Реклама

«Банк Кредит Днепр» сотрудничает с соответствующими службами и проводит оценку необходимой помощи для жителей близлежащих домов.

Несмотря на повреждения, все системы банка и отделения работают в штатном режиме.

По данным «Экономической правды», также от атаки пострадал главный офис «ОТП Банка». В нем выбиты окна.

Повреждение зданий ГНС

Кроме того, в результате массированного обстрела РФ Киева пострадали два здания Главного управления Государственной налоговой службы в столице.

Реклама

Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС в Киеве», — сообщила она.

В помещениях выбиты окна и повреждены фасады. Среди работников пострадавших нет, а поврежденные строения подлежат восстановлению.

Из-за атаки временно не будут работать два Центра обслуживания плательщиков, расположенных в этих зданиях. В то же время, все необходимые услуги можно получить в других ЦОПах столицы.

Реклама

Напомним, в ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.

В столице количество пострадавших возросло до 48 человек.

Известно также о 14 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.