- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 633
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар по Киеву: повреждены главные офисы двух банков и здания Налоговой
Пострадали также соседние жилые дома, учебные заведения и офисы компаний.
При массированном обстреле Киева Россия нанесла повреждения зданиям, где расположены головные офисы «Банка Кредит Днепр» и «ОТП Банка».
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Пострадали также соседние жилые дома, учебные заведения и офисы компаний.
«Банк Кредит Днепр» сотрудничает с соответствующими службами и проводит оценку необходимой помощи для жителей близлежащих домов.
Несмотря на повреждения, все системы банка и отделения работают в штатном режиме.
По данным «Экономической правды», также от атаки пострадал главный офис «ОТП Банка». В нем выбиты окна.
Повреждение зданий ГНС
Кроме того, в результате массированного обстрела РФ Киева пострадали два здания Главного управления Государственной налоговой службы в столице.
Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
«В результате массированного российского обстрела столицы повреждены два здания Главного управления ГНС в Киеве», — сообщила она.
В помещениях выбиты окна и повреждены фасады. Среди работников пострадавших нет, а поврежденные строения подлежат восстановлению.
Из-за атаки временно не будут работать два Центра обслуживания плательщиков, расположенных в этих зданиях. В то же время, все необходимые услуги можно получить в других ЦОПах столицы.
Напомним, в ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.
В столице количество пострадавших возросло до 48 человек.
Известно также о 14 погибших. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет.