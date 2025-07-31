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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар по Киеву: повреждены более 100 объектов, количество раненых резко возросло

Из-за российских ударов по Киеву в больницах находятся 44 человека, 10 из них — дети. Враг целился по гражданским объектам.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Разрушение дома в Киеве после атаки в ночь на 31 июля

Разрушение дома в Киеве после атаки в ночь на 31 июля / © Associated Press

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Количество пострадавших в Киеве из-за атаки в ночь на 31 июля возросло до 82. Среди них — пятимесячная девочка. В столице в целом повреждено более 100 объектов.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«6 погибших, 82 пострадавших на сейчас. 44 в больницах. Мальчик 6 лет умер в карете «скорой», не вытащили с того света. По меньшей мере 10 раненых детей, из них 5 в больницах. Это сделали россияне. Девочка, 5 месяцев, ранена — в нее попали россияне. Данные не окончательные», — говорится в заявлении Ткаченко.

По его данным, в Киеве были повреждены более 100 объектов: жилые дома, школы, детсады, медицинские учреждения, университет. Подъезд девятиэтажки в Святошинском районе столицы был уничтожен прямым попаданием вражеской ракеты.

Глава ГВА проинформировал, что работает вместе с главами пострадавших районов, чтобы развернутые штабы смогли принять и помочь всем людям. На местах также работают все волонтеры и организации, которые были рядом после прошлых атак.

«Тяжелый день, но осилим и переломим. И усталость, и смерть, и российскую агрессию», — подчеркнул Ткаченко.

Напомним, Россия ночью устроила ракетно-дроновую массированную атаку на Киев. В Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах зафиксированы многочисленные разрушения. В частности, в Святошинском районе враг уничтожил целый подъезд многоэтажки. Людей приходится доставать из-под завалов. Ранее было известно о шести погибших и 52 пострадавших.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, Киев стал основным направлением российской атаки в ночь на 31 июля. В целом захватчики запустили по Украине 309 дронов разных типов и восемь крылатых ракет «Искандер-К». ПВО сбила/подавила 291 средство воздушного нападения.

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