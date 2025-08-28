Повреждена областная клиническая больница

Россия снова цинично била по мирным населенным пунктам Киевщины: жилым домам и даже больницам. Тревога в разных районах области продолжалась более 12 часов.

Зафиксированы повреждения в четырех районах: Фастовском, Обуховском, Броварском и Вышгородском, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram.

Что известно о последствиях

Пострадала областная клиническая больница, расположенная в столице: выбито около пяти десятков окон, повреждены оконные рамы и двери, пациенты временно перемещены в другой медучреждение, пока будет продолжаться восстановление этого.

Повреждены 19 частных жилых домов и одна квартира в многоэтажке.

Повреждены четыре автомобиля.

В Фастовском районе травмирован 33-летний мужчина — он получил резаные раны грудной клетки и ноги. Оказана вся медицинская помощь в местной больнице, в настоящее время находится на амбулаторном наблюдении.

«Последствия атаки фиксируются и дальше. Уже работаем вместе с местными властями и партнерами, чтобы как можно быстрее оказать помощь людям и восстановить поврежденное», — подытожил Калашник.

Поврежден частный дом в Киевской области

Глава Киевской ОВА поблагодарил охотников из проекта «Чистое небо». Калашник подчеркнул, что благодаря их работе удалось перехватить семь десятков вражеских дронов. Это рекордное количество уничтоженных целей за ночь. Но самое главное, что это сохранившиеся жизни людей, защищенные села и города Киевщины.

Напомним, в ночь на 28 августа армия РФ массированно атаковала Киев ракетами и дронами.

В столице количество пострадавших возросло до 48 человек.

Известно также о 15 погибших. К сожалению, среди них четверо детей.