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- Киев
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Удар по Киеву: показали первые минуты после обстрела жилого дома
В результате атаки РФ на Киев погибли, ранены и разрушены.
В пятницу, 6 июня, армия РФ ударила по Киеву . Появилась запись с бодикамерами, зафиксированная в первые минуты после обстрела.
Об этом пишет Патрульная полиция Киева.
Патрульные и спасатели помогали людям покинуть дома, сопровождали их в безопасное место.
"Мы оказывали необходимую помощь и обеспечивали подъезд спецтранспорта", - написали патрульные.
Спасибо нашим Силам обороны, Воздушным силам ВСУ, мобильным группам, полицейским, медикам, спасателям — всем, кто каждую ночь стоит между жизнью и смертью, кто спасает, помогает, эвакуирует, нередко ценной собственной жизни.
"Наши искренние соболезнования команде ГСЧС и семьям погибших спасателей...", - высказались в ведомстве.
Украинцев в очередной раз призывали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Не игнорируйте сигналы – укрытия спасают жизнь. Берегите себя и своих близких!
Напомним, ночью 6 июня в Киеве во время комбинированной атаки баллистикой и ударными БпЛА погибли три человека. Местные власти уточнили количество жертв.
"По уточненным данным, в результате вражеской атаки минувшей ночью, погибли три человека. Все — в Соломенском районе", — подчеркнул мэр.
В настоящее время в стационарах находятся 17 пострадавших, а восемь получают помощь амбулаторно. Во время атаки повреждения получили три автомобиля скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Автомобили иссечены обломками и стеклом. Персонал не пострадал, добавил мэр.