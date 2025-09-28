ТСН в социальных сетях

1209
1 мин

Удар по Киеву: на Петропавловской Борщаговке разрушена целая улица (фото)

Улица на Петропавловской Борщаговке разбита из-за атаки РФ. Повсюду стекло и обломки.

Катерина Сердюк
Разрушены дома на Петропавловской Борщаговке

В воскресенье, 28 сентября, армия РФ мощно обстреляла Киев. На Петропавловской Борщаговке разрушена целая улица.

Об этом сообщает «КИЕВ24».

Отмечается, что дома на Борщаговке остались без крыш и окон. Улицы засыпаны кусками кирпича, стекла и строительных конструкций.

Пожарные и спасатели разбирают завалы. На месте – «скорые» и полиция.

Как мы писали, в ночь на 28 сентября РФ массированно ударила по Киеву беспилотниками и ракетами . К сожалению, есть жертвы.

«По предварительной информации, известно о гибели женщины в результате атаки на жилой дом в Соломенском районе. Информация уточняется», — написал глава Киевской ОВ Тимур Ткаченко.

Позже информацию обновили: в результате атаки известно о трех погибших. Среди жертв – девочка 12 лет.

1209
