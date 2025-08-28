Удар по Киеву: количество жертв увеличилось, двое детей умерли в больнице

Последствия атаки / © Associated Press

Спасатели в Киеве извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей многоэтажки. Таким образом, количество жертв российской атаки увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«Среди погибших — трое детей. По уточненным данным, их возраст — 2, 14 и 17 лет. Один ребенок деблокирован на месте удара, двое — умерли в больнице от сверхсложных травм», — уточнил он.

Кроме того, еще 10 человек числятся без вести пропавшими.

В настоящее время на местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг использовал «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылаты ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

После атаки в столице существенно ухудшилось качество воздуха.

По информации Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Противовоздушная оборона обезвредила 589 вражеских воздушных целей. Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 13 локациях, а падение сбитых целей — на 26 локациях.