Удар по Киеву: количество жертв снова увеличилось, двое детей умерли в больнице
Глава КГВА сообщил новые детали об атаке по столице 28 августа. По его данным, количество погибших увеличилось.
Спасатели в Киеве работают на месте вражеского удара. Число жертв российской атаки возросло до 15 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
«15 человек по состоянию на данный момент погибли в результате российской атаки. В частности, 4 ребенка», — отметил он.
Кроме того, еще 10 человек считаются пропавшими без вести.
В настоящее время на местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы.
По данным главы МВД Клименко, двое детей скончались в больнице.
Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг использовал «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
После атаки в столице существенно ухудшилось качество воздуха.
По информации Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Противовоздушная оборона обезвредила 589 вражеских воздушных целей. Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 13 локациях, а падение сбитых целей — на 26 локациях.