Удар по Киеву: количество жертв снова увеличилось, двое детей умерли в больнице

На месте удара / © Associated Press

Спасатели в Киеве работают на месте вражеского удара. Число жертв российской атаки возросло до 15 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

«15 человек по состоянию на данный момент погибли в результате российской атаки. В частности, 4 ребенка», — отметил он.

Кроме того, еще 10 человек считаются пропавшими без вести.

В настоящее время на местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы.

По данным главы МВД Клименко, двое детей скончались в больнице.

Напомним, в ночь на 28 августа россияне совершили комбинированную атаку по Киеву. Враг использовал «Shahed», дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

После атаки в столице существенно ухудшилось качество воздуха.

По информации Воздушных сил Украины, войска РФ атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Противовоздушная оборона обезвредила 589 вражеских воздушных целей. Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 13 локациях, а падение сбитых целей — на 26 локациях.