Удар по Киеву: что происходит в Святошинском районе на месте атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В Киеве продолжается ликвидация последствий дроновой атаки по дому в Святошинском районе.

Корреспондент ТСН Елена Мацютка пообщалась со спикером ГСЧС Павлом Бытовым на месте попадания.

По его словам, по состоянию на данный момент в Святошинском районе пожар полностью ликвидирован. Спасатели продолжают поисковую спасательную работу.

«По нашей информации, под завалами, вероятно, еще могут находиться люди. Количество уточняется, но два человека могут быть», — уточнил он.

«Еще у нас есть возгорание складского здания в Святошинском районе, там у нас ликвидация продолжается. В Печерском районе, в административном здании, пожар был ликвидирован. Но спасатели продолжают свои работы, разбирают и проводят расследование, чтобы убедиться, что больше огня нет и можно спокойно сдать этот объект», — добавил он.

Также в Святошинском районе сгорело немало автомобилей и повреждена крыша одного из детских садов — небольшое возгорание, которое ликвидировали оперативно.

Напомним, из-за российской атаки в ночь на 7 сентября в Киеве впервые пострадало здание Кабинета министров. В частности, повреждены крыша и верхние этажи.

В целом по городу — двое погибших и 20 пострадавших, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Ночью россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины — атаковали 818 дронами и ракетами наземного базирования.

Все, что известно об атаке по Украине, подробно читайте в новости.