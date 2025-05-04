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Удар по Киеву 4 мая: количество пострадавших увеличилось
Ночью, 4 мая, оккупанты ударили по столице ударными дронами. Возникли пожары. Пострадали более 10 человек.
В ночь на 4 мая российские оккупационные войска атаковали Киев ударными дронами типа «Шахед», обломки которых упали в спальных районах города.
Об этом сообщает ГСЧС.
По данным ведомства, количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них — 2 детей.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что работает ПВО.
Напомним, что в результате ночной атаки спасатели работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.