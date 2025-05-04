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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3202
Время на прочтение
1 мин

Удар по Киеву 4 мая: количество пострадавших увеличилось

Ночью, 4 мая, оккупанты ударили по столице ударными дронами. Возникли пожары. Пострадали более 10 человек.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Associated Press

В ночь на 4 мая российские оккупационные войска атаковали Киев ударными дронами типа «Шахед», обломки которых упали в спальных районах города.

Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, количество пострадавших в Киеве возросло до 11 человек, из них — 2 детей.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что работает ПВО.

Напомним, что в результате ночной атаки спасатели работали в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

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Дата публикации
Количество просмотров
3202
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