ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
555
Время на прочтение
1 мин

Удар по Киеву 31 июля: погибла воспитательница лицея, двое ее сыновей и брат

Воспитательнице Натальи Гаевой было 47 лет, а ее сыновьям — 22 и 17 лет. У нее остался мужчина и маленький сын.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Наталья Гаева

Наталья Гаева / © из соцсетей

Воспитательница из Иванковичей Наталья Гайова, двое ее сыновей в возрасте 17 и 22 лет, а также ее родной брат погибли в результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета в Facebook.

«С глубокой печалью сообщаем, что в результате ракетной атаки на Киев 31.07.2025 года, под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла наша коллега, воспитатель Иванковичевского лицея Гаева Наталья Анатольевна (47 лет) и ее 2 сына 22 и 17 лет и идет родной брат», — говорится в сообщении.

В семье остались муж Натальи и малолетний сын.

Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 ранены. Среди погибших есть пятеро детей, младшему из которых два года.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie