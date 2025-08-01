Удар по Киеву 31 июля: погибла воспитательница лицея, двое ее сыновей и брат

Наталья Гаева / © из соцсетей

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Воспитательница из Иванковичей Наталья Гайова, двое ее сыновей в возрасте 17 и 22 лет, а также ее родной брат погибли в результате российского удара по Киеву в ночь на 31 июля.

Об этом сообщил отдел гуманитарного развития Феодосиевского сельского совета в Facebook.

«С глубокой печалью сообщаем, что в результате ракетной атаки на Киев 31.07.2025 года, под завалами многоквартирного дома в Киеве погибла наша коллега, воспитатель Иванковичевского лицея Гаева Наталья Анатольевна (47 лет) и ее 2 сына 22 и 17 лет и идет родной брат», — говорится в сообщении.

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В семье остались муж Натальи и малолетний сын.

Напомним, в результате атаки по столице 31 июля погиб 31 человек, еще 159 ранены. Среди погибших есть пятеро детей, младшему из которых два года.