Удар по Киеву 31 июля: эксперт указал на важную деталь

Последствия вражеского удара / © Associated Press

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Удары России направлены на уничтожение украинских городов, в том числе и Киева.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона.

«Последовательность, с которой россияне бьют по определенным локациям и районам, напоминает удары по сирийскому городу Алеппо, где методично и последовательно уничтожались квартал за кварталом. Здесь есть такая же ситуация», — сказал он.

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Напомним, 31 июля Киев пережил комбинированную атаку.

О ходе спасательной операции на месте происшествия сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, под обломками здания могут оставаться еще около 10 человек — это число базируется на сообщениях о пропавших без вести в этом подъезде.

Пока известно, что в Киеве погибли шесть человек, четверо из них — в разрушенном доме в Святошинском районе. Среди жертв — ребенок.

Число погибших может увеличиться: в разрушенном подъезде было 56 квартир.

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Также в столице получили ранения 52 человека, 29 из них — в больницах. Среди раненых — 9 детей, это самое большое количество раненых детей за одну ночь в столице с начала полномасштабной войны.

Из-за ночной атаки в Киеве частично перекрыли движение по многим улицам города.

В ночь на 31 августа РФ атаковала Украину 8 крылатыми ракетами «Искандер-К» и 309 дронами типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов — всего было 317 воздушных целей. Основным направлением удара был Киев. ПВО обезвредила 3 крылатых ракеты «Искандер-К» и 288 дронов.