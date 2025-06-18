Удар по Киеву 17 июня: Кличко уточнил количество погибших

Спасательная операция в Киеве на месте российской атаки

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Количество погибших из-за атаки на Киев 17 июня достигло 27.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На 16:00 подтверждена гибель 27 человек в результате массированной атаки врага на столицу 17 июня», — говорится в заявлении городского головы.

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Кличко отметил, что спасатели продолжают поисковую операцию на месте удара. Коммунальные службы помогают разбирать завалы.

Напомним, утром 18 июня мэр столицы информировал о 22 погибших в результате атаки. В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала о 28 жертвах ударов.

Из этого количества погибших 23-е — жители многоэтажки в Соломенском районе, по которой прицельно попала российская баллистическая ракета.

Заметим, в ночь на 17 июня российские оккупанты атаковали Киев, запустив по нему 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Последствия ударов были зафиксированы в 27 локациях. Больше всего пострадал Соломенский район — вражеская ракета разрушила целый подъезд девятиэтажки и под завалами оказались ее жители.

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