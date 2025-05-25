Удар по Киевщине 25 мая / © Полиция Киевской области

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В результате сегодняшнего удара по Киевской области четыре человека погибли, еще 31 человек пострадал. Среди пострадавших семь детей.

Об этом передает полиция Киевской области, публикуя обновленные данные о последствиях атаки.

Погибшие

В Обуховском районе во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших: 57-летнего мужчины и его сожительницы.

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В Бучанщине под завалами разрушенного дома погиб мужчина.

В Фастовском районе обнаружено тело 76-летнего мужчины.

Раненные

На Белоцерковщине пострадали 5 человек: дети 10 и 13 лет с термическими ожогами, а также два мужчины и женщина, которые госпитализированы в больницу. Уничтожены 4 частных дома.

В Бучанском районе травмированы 14 человек. В их числе дети 10 и 11 лет. 4 женщины получили ранения, угрозы их жизни нет. 24-летний мужчина доставлен в больницу. Повреждены 39 частных домов.

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На Фастовщине пострадали 11 человек: дети 8 и 13 лет, а также 17-летняя девушка, двое из которых госпитализированы. Поврежден 21 частный дом, 5 автомобилей.

Дата публикации 15:15, 25.05.25 Количество просмотров 17 Удар по Киевщине: полиция показала новые кадры последствий атаки

Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска вновь нанесли массированный удар по Украине дронами и ракетами. В результате атаки погибли 12 человек, более 60 получили ранения.

В частности, в Житомирской области в результате атаки РФ погибли трое детей из одной семьи. Их мать — в реанимации.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях удара.

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