Удар по энергетике Киева: в ДТЭК сообщили о последствиях

Российский удар по энергетическим объектам / © ТСН.ua

После удара российской террористической армии по Киеву в ночь на 24 января в украинской столице действуют экстренные отключения электроэнергии. Самая сложная ситуация сложилась на левом берегу.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Энергетики отметили, что «повреждения большие, ремонты требуют времени», подчеркнув, что враг бьет по ключевым энергообъектам города.

«Прежде всего пытаемся вернуть свет критической инфраструктуре», — сообщили в ДТЭК.

В энергетической компании отметили, что только в январе на энергетику Киева было совершено четыре масштабные атаки.

«С начала отопительного сезона не было ни одного дня без ударов по энергосистеме страны. Наши бригады работают круглосуточно. Но каждая новая атака усложняет восстановление. На возвращение света и тепла требуется все больше времени», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате массированной атаки РФ на энергетические объекты украинской столицы временно остались без электроснабжения около 88 тысяч семей в Киеве, больше всего пострадал Деснянский район.