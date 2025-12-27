- Дата публикации
Удар по энергетике Киева: как долго будут продолжаться аварийные отключения
В результате террористического удара российской армии поврежден ряд ключевых энергообъектов региона.
Для того, чтобы стабилизировать ситуацию со светом в Киеве и области понадобится минимум 2-3 суток.
Об этом сообщил член парламентского комитета по энергетике, народный депутат Сергей Нагорняк в эфире национального телемарафона.
По его словам, ситуация в столичной агломерации чрезвычайно сложная, поскольку в результате террористического удара российской армии поврежден ряд ключевых энергообъектов региона.
«Враг атаковал и генерацию, и подстанцию „Укрэнерго“, и облэнерго, и меньшую генерацию, и большие наши станции — так, как Киевская гидроэлектростанция, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6. И Дарницкую ТЭЦ, и Трипольскую ТЭЦ также атаковал враг», — перечислил нардеп.
Сергей Нагорняк отметил трудности аварийно-восстановительных работ, проводить которые мешают постоянные атаки врага уже не на энергетическую инфраструктуру, а на ремонтные бригады, призвал с пониманием отнестись к работе энергетиков.
«Ситуация непростая, для стабилизации ситуации в киевской агломерации нужно как минимум несколько суток… По крайней мере 2-3 суток нужно будет для того, чтобы энергетики стабилизировали ситуацию в городе Киеве и в городах-спутниках столицы Украины», — спрогнозировал он.
Ранее и.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что после российской атаки 27 декабря в Киеве и Киевской области обесточены более 500 тысяч потребителей.
В результате российских обстрелов получили существенные повреждения подстанции и воздушные линии электропередачи, а также отдельные объекты генерации. Из-за этого в Киеве и Киевской области вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
Напомним, во время массированной российской атаки на Киев в нескольких районах повреждены здания: загорелись многоэтажки и частные жилые дома. В результате падения обломков горели автомобили.