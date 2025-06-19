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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар по дому в Киеве: Зеленский на месте почтил память погибших (видео)

Зеленский осмотрел разрушенную многоэтажку и подчеркнул, что эта атака на Киев является напоминанием миру: Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Киеве место, где российские войска нанесли ракетный удар по дому в ночь на 17 июня. Глава государства почтил память погибших.

Об этом сообщили телеканал «Мы — Ураина»и сам Зеленский в телеграм-канале.

Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сразу после возвращения в Киев из Канады посетили в столице место ракетного удара по жилой многоэтажке. Президент почтил память погибших, возложив на месте разрушений цветы, а также осмотрел территорию, куда попала ракета.

Вместе с главой государства на месте атаки побывали министр внутренних дел Игорь Клименко и вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

«Сегодня был на месте попадания российской фугасной ракеты в киевскую многоэтажку. Почтил память погибших. Этот подлый удар по дому среди ночи унес жизни 23 мирных людей. Мои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим продолжают помогать», — говорится в заявлении Зеленского в Сети.

Он также отметил, что эта атака на Киев — напоминание миру о том, что Россия отвергает прекращение огня и выбирает убийства.

Напомним, 18 июня в Соломенском районе Киева завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара, который враг нанес в ночь на 17 июня. Работы продолжались более 39 часов. Под завалами многоэтажки погибли 23 человека. В целом количество жертв российской атаки на столицу составило 28. Еще более 140 человек получили ранения.

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