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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар по дому на Соломенке: количество жертв снова возросло, поиски продолжаются (обновлено)

Спасательные работы на месте прилета по многоэтажке продолжаются уже вторые сутки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Разрушенный дом на Соломенке в Киеве.

Разрушенный дом на Соломенке в Киеве.

В Киеве снова возросло количество жертв в доме на Соломенке, куда попала российская ракета минувшей ночью. Известно уже о 23 погибших жильцах этой многоэтажки.

Последние данные обнародовали в ГСЧС.

"Из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели получили еще одно тело погибшего. Число жертв российского ракетного удара по девятиэтажке возросло до 23 человек", - подчеркнули спасатели.

Заметим, что работники ГСЧС уже вторые сутки без остановок работают на месте трагедии. Разбор завалов и поиск людей продолжается.

По состоянию на 14:00, по данным ГСЧС, после российской атаки ночью 17 июня в столице погибли 28 человек. Кроме того, 134 человека пострадали.

Напомним, ночью против 17 июня РФ осуществила один из массированных обстрелов Киева за три года. В течение девяти часов оккупанты атаковали столицу беспилотниками и ракетами. В частности, "Кинжалами".

Во многих районах Киева возникли сильнейшие разрушения. В частности, на столичных Позняках бы беспилотник влетел в многоэтажку. Кроме того, повреждены историческое здание Киевской политехники, а также общежития Авиационного института.

Больше всего досталось Соломенскому району. Там российская баллистическая ракета влетела в многоэтажку. Подъезд дома был полностью разрушен.

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