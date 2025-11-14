Удар по девятиэтажке в Киеве: количество погибших снова выросло, под завалами ищут людей люди

Разрушение в Киеве.

Дополнено новыми материалами

В Киеве снова возросло число погибших в результате ночного российского удара. По состоянию на 12.30 известно о пяти жертвах.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"По обновленной информации, количество погибших от ночного удара выросло до пяти", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, в столице в результате ночной атаки количество пострадавших возросло до 34 человек. Медики работают и оказывают необходимую помощь - на местах и в медучреждениях.

В ГСЧС уточнили , что погибшие - жители девятиэтажки в Деснянском районе столицы, куда влетел беспилотник. Кроме того, в этом доме пострадали пять человек, а 17 человек, в том числе ребенок, были спасены.

В свою очередь, спикер КМВА Екатерина Поп во время телемарафона заявила, что "вероятно, под завалами дома в Деснянском районе Киева еще могут быть люди". По ее словам, на местах работают все службы. Число пострадавших может возрасти.

Как сообщалось, этой ночью армия Российской Федерации запустила по Украине "Кинжалы", "Калибры", "Циркон" и "Шахеды". В общей сложности – 449 средств воздушного нападения. По данным военных, основным направлением этого ночного удара был Киев.

