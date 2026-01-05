ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
230
Время на прочтение
1 мин

Удар по частной клинике на Оболони: во время атаки в здании находились около 70 человек

В результате вражеской атаки на Оболонский район Киева погиб один человек. При ударе в медицинском учреждении находились около 70 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Киев

Атака на Киев

В ночь на 5 января 2026 года российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание частного медицинского учреждения.

О ситуации сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик .

По официальной информации, во время атаки в клинике находились около 70 человек – персонал и пациенты. В результате удара погиб один человек .

В настоящее время продолжается ликвидация последствий попадания. На месте работают спасатели и все профильные службы, осуществляющие безопасную эвакуацию людей и обследующие помещение.

Напомним, что ранее в Полтаве раздались взрывы .

Дата публикации
Количество просмотров
230
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie