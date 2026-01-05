Удар по частной клинике на Оболони: во время атаки в здании находились около 70 человек

Атака на Киев

В ночь на 5 января 2026 года российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. В Оболонском районе зафиксировано попадание в здание частного медицинского учреждения.

О ситуации сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик .

По официальной информации, во время атаки в клинике находились около 70 человек – персонал и пациенты. В результате удара погиб один человек .

В настоящее время продолжается ликвидация последствий попадания. На месте работают спасатели и все профильные службы, осуществляющие безопасную эвакуацию людей и обследующие помещение.

