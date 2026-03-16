Удар дроном по центру Киева: специалисты объяснили, какой это беспилотник

"Ланцет" / © Википедия

Упавший в центре Киева беспилотник «Ланцет», вероятно, был закреплен на другом дроне «Шахед». С помощью ИИ его могли запрограммировать на Монумент Незалежности.

Об этом сообщил капитан 1-го ранга запаса ВМС Андрей Рыженко в эфире «Киев24».

По его словам, Ланцет значительно сложнее перехватить, чем Шахед. Это небольшой дрон массой до 12 кг с радиусом действия до 40 км. Его компактная форма делает сложным поражение пулеметом или артиллерией.

«ИШИ сейчас в любом телефоне есть. Возможно, программировали запрограммированный контур известного архитектурного памятника, чтобы он наводился на него», — отметил Рыженко.

По его мнению, следует скорректировать нашу ПВО с точки зрения максимального противодействия дронам в этом регионе.

Это первый удар «Ланцетом» по Киеву.

Отметим, что о первом применении нового ударного дрона типа Ланцет по Киеву написали в Defense Express.

«Эксперты предполагают, что в дроне могли использовать элементы искусственного интеллекта — для автономной навигации, поиска целей и группового („роевого“) применения без прямой связи с оператором. Также не исключено использование mesh-связи или мобильных сетей для координации между дронами», — говорилось в сообщении.

Специалист опроверг информацию

В то же время советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов опроверг сообщение Defense Express, подчеркнув: никакие «Ланцеты» не могут добраться до Киева.

«Я считаю, что вероятно обломки были намеренно сброшены с «Шахедов» как часть информационной специальной операции врага», — объяснил Бескрестнов.

В Министерстве обороны подчеркивают, что продолжают собирать данные для анализа: изучают радиосигналы, информацию по РЛС и фотографии с дронов-перехватчиков, чтобы точно установить все детали.

Ранее в Воздушных силах прокомментировали атаку РФ на Киев 16 марта. Начальник управления коммуникаций воздушных сил ВСУ Юрий Игнат акцентировал, что она была нетипичной. Обстрел произошел около 9 часов — около 30 плюс дронов разных типов были направлены на Киевщину. Плохая новость, по словам Игната, заключается в том, что дроны используют mesh-сетями и другие каналы связи. Кроме того, враг может ими управлять, они разных типов: и разведывательные БПЛА, в основном ударные. «Ну, из лучших новостей, из хороших новостей – то, что они были сбиты, почти все», – заключил Игнат.