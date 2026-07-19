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- Киев
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Удар баллистикой по Киеву: количество пострадавших возросло, на местах работают спасатели (фото)
Спасатели ликвидируют последствия попаданий в трех районах столицы, информация о разрушении уточняется.
В результате очередной массированной атаки российских оккупантов на Киев погиб один человек, еще не менее 15 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о состоянии пострадавших.
«В стационарах городских больниц находятся 9 из 15 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое раненых — в тяжелом состоянии. Один человек погиб», — написал Кличко в Telegram.
Экстренные службы и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать последствия ударов сразу на нескольких локациях города. Очаги поражений зафиксированы в трех районах столицы:
Соломенском,
Деснянском,
Шевченковском.
Работы продолжаются в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары нежилых зданий и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.
В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.
В Главном управлении ГСЧС отмечают, что работы на местах прилетов и падения обломков продолжаются в усиленном режиме. Информация о масштабах разрушений и точном количестве пострадавших постоянно уточняется и обновляется.
Напомним, Россия в ночь на 19 июля атаковала Киев баллистическими ракетами. В течение ночи по Киеву было применено, вероятно, рекордное количество баллистического/гиперзвукового вооружения:
из Брянской области было применено около 30х БР Искандер-М/С-400;
из Курской области было применено около 10х гиперзвуковых ракет типа «Циркон»;
также впервые были применены две гиперзвуковые ракеты типа «Циркон» по Киеву из района Миллерово.