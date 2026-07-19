Удар баллистикой по Киеву: количество пострадавших возросло, на местах работают спасатели (фото)

Атака на Киев 19 июля

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В результате очередной массированной атаки российских оккупантов на Киев погиб один человек, еще не менее 15 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о состоянии пострадавших.

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«В стационарах городских больниц находятся 9 из 15 пострадавших в результате атаки врага на столицу. Трое раненых — в тяжелом состоянии. Один человек погиб», — написал Кличко в Telegram.

Экстренные службы и спасатели ГСЧС продолжают ликвидировать последствия ударов сразу на нескольких локациях города. Очаги поражений зафиксированы в трех районах столицы:

Соломенском ,

Деснянском ,

Шевченковском.

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Работы продолжаются в Шевченковском районе, где пожарные локализовали пожары нежилых зданий и на открытой территории, а также в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.

В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском — пожары ликвидированы.

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Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

Последствия атаки на Киев 19 июля

В Главном управлении ГСЧС отмечают, что работы на местах прилетов и падения обломков продолжаются в усиленном режиме. Информация о масштабах разрушений и точном количестве пострадавших постоянно уточняется и обновляется.

Напомним, Россия в ночь на 19 июля атаковала Киев баллистическими ракетами. В течение ночи по Киеву было применено, вероятно, рекордное количество баллистического/гиперзвукового вооружения:

из Брянской области было применено около 30х БР Искандер-М/С-400;

из Курской области было применено около 10х гиперзвуковых ракет типа «Циркон»;

также впервые были применены две гиперзвуковые ракеты типа «Циркон» по Киеву из района Миллерово.

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