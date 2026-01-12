Учительница в тяжелом состоянии: прокуратура раскрыла подробности резни в школе Киева

Сообщение на 102 пришло сегодня, 12 января / © Национальная полиция Украины

Нападение ученика на учительницу и одноклассника произошло в Оболонском районе Киева. Парень ранил двух человек, после чего нанес себе порезы рук, все трое госпитализированы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

«Все трое сейчас в больницах. Учительница — в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 14-летний ученик одной из школ Оболонского района Киева нанес ножевое ранение 39-летней учительнице истории и другому ученику.

После этого он выбежал из класса и нанес ножевые ранения себе. После оказания нападающему медицинской помощи он будет задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

«При осмотре его телефона обнаружена переписка с неизвестными лицами — вероятно, представителями российских спецслужб, с которым несовершеннолетний обсуждал свои планы совершить преступление. Мотивы действий школьника устанавливаются», — добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева по факту покушения ученика на жизнь учительницы и другого школьника начать расследование.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 15 ч.2 п.1 ст. 115 УК Украины (покушение на жизнь двух или более человек).