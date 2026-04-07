Убийство собаки в супермаркете Гостомеля: появились видео с камер и новые подробности

В сети «Фора» дали новый комментарий по поводу смерти собаки в одном из магазинов в Гостомеле Киевской области. В частности, обнародована запись с камер видеонаблюдения. Компания утверждает, что собака проявляла агрессию в отношении сотрудников.

Об этом «Фора» написала в Threads.

Дата публикации 10:55, 07.04.26

Инцидент с убийством собаки в «Форе» — новые детали

Как свидетельствует позиция «Форы», животное находилось в тяжелом состоянии еще до входа в магазин: наблюдались признаки дезориентации, нарушения координации и судороги. На рампе собака буцисто проявляла агрессию по отношению к сотрудникам.

«В этой ситуации работники пытались дистанцироваться и действовали с учетом безопасности гостей и сотрудников», — отметили в супермаркете.

Все записи с камер видеонаблюдения переданы правоохранителям, а окончательные причины гибели установит судебно-ветеринарная экспертиза.

Также в магазине провели полную дезинфекцию места происшествия в соответствии с санитарными нормами. «Фора» подчеркнула, что категорически осуждает любые проявления жестокого обращения с животными и системно поддерживает зооприюты, оказывая помощь животным, в частности, во время сильных морозов.

«Фора» призвала людей воздержаться от преждевременных оценок. Результаты будут обнародованы впоследствии.

Собака, убитая в Гостомеле

Реакция Сети

Пользователи Сети считают, что «Фора» оправдывает только позорный поступок охранника. Люди возмущены из-за ужасного случая и подчеркивают, что это — «убийство» собаки, а не ее «загиебль»

Итак, если мне у вашего магазина станет плохо, меня добьют ваши работники;

На видео выглядит как эпилептический припадок. Не врач, подождем заключения экспертов. Но на видео похоже, что животное искало помощи. Мало того, что она лежала без сознания с сосудами — никому дела не было. Еще и убили;

«Бугаются, обходят», вам бы драмы писать. Не видно что кто-то из девушек был напуган, обходили так как им удобно. Не загоняйтесь еще больше, прикрываясь другими людьми. Собака явно имеет или эпилепсию или сотрясение/повреждение вследствие другой травмы, она пришла за помощью, стояла лая на работника, можно было ее вывести/изгнать/отпугать. Вызвать специалистов и все;

Это не полное видео. Почему нет фрагмента, где охранник «защищался». А хромать она могла и потому, что кто-то раньше мог ей хорошо ударить по голове или бить;

Вы живодеры! Военные волонтеры пытаются спасти животных из прифронтовых городов! Почему вы называете покупателей «гостями»? Вам не кажется, что это абсурд? В магазинах — покупатели, в ресторанах — гости! Это простое правило этикета! Я больше никогда не зайду и ничего не куплю в ваших супермаркетах «Фора»!

Извиняюсь, но это не дает права вашему охраннику безжалостно добивать до смерти собаку по позвоночнику и голове;

А от телохранителя и себя дезинфекции провели?

Свидетельства очевидцев

Как мы писали, в Гостомеле охранник супермаркета «Фора» металлической палкой забил до смерти собаку, попавшую в торговый зал. Полиция открыла уголовное производство по жестокому обращению с животными. В магазине утверждали, что животное вело себя агрессивно. Впрочем, очевидцы и зоозащитники называют действия охранника жестокими. Инцидент вызвал возмущение среди местных жителей и активистов, призывающих к прозрачному расследованию.