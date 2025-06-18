Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил меру пресечения обвиняемому

Обвиняемый в убийстве Артем Косов / © ТСН

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Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову, сотруднику УГО, обвиняемому по делу гибели подростка на фуникулере в Киеве.

Об этом сообщает”Суспільне”.

Суд постановил держать Артема Косова под стражей без возможности внесения залога Судебное заседание состоялось 18 июня с двухчасовой задержкой из-за отсутствия адвокатов обвиняемого. Для участия в процессе онлайн подключили защитницу из бесплатной правовой помощи.

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Прокуроры настаивали на продлении содержания под стражей без права на залог еще на два месяца, а также на изменении места содержания Косова — с гауптвахты в Киевский следственный изолятор из-за переполненности первого учреждения. Обвиняемый и его временный адвокат возражали против перевода, утверждая, что гауптвахта не переполнена.

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Суд поддержал просьбу прокуратуры о продлении содержания под стражей до 16 августа без залога, однако отказал в изменении места содержания, объяснив, что это не в их компетенции.

Из-за отсутствия защитников рассмотрение видеоматериалов перенесли на следующее заседание, которое состоится 26 июня.

Под зданием суда во время заседания собрались люди с плакатами, которые следят за ходом дела.

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Напомним, что смертельный случай произошел 7 апреля 2024 года в Киеве на фуникулере. Пьяный 30-летний мужчина, который оказался работником УГО, пристал к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из ребят. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

Мать убитого на фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности. По ее словам, нападавший спросил, «готов ли сын защищать Украину».

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиняемый в убийстве 16-летнего парня, не признает своей вины. С апреля суд до сих пор рассматривает это дело. В декабре адвокаты подозреваемого Артема Косова просили о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.