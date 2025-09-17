Убийство подростка на фуникулере в Киеве: подозреваемый впервые признал вину

аксим Матерухин, погибший на фуникулере в Киеве

Дополнено новыми материалами

Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере в Киеве на суде признал свою вину. Он заверил, что сожалеет о совершенном, но это не было спланированное преступление.

Об этом сообщает ТСН.

Что сказал подозреваемый

В Шевченковском райсуде Киева прошло очередное судебное заседание по делу о гибели 15-летнего Максима Матерухина выступил обвиняемый Артем Косов. Он вспомнил трагические обстоятельства 7 апреля 2024 года, унесшие жизни молодого человека, хотя признает, что это тяжело. Подсудимый утверждает, что не готовился к преступлению и не имел мотива убивать юного парня.

«Мне очень жаль, что так произошло, что человек погиб от действий. Я хочу испытать то, что я не готовился к этим преступлениям. Я не имел на это мотивов… Я не мог обратить внимание на то, что такие поступки повлекут за собой такие последствия, от которых погибнет человек. Мне очень жаль, я действительно каюсь, мне тяжело», — высказался подсудимый.

Он добавляет, что с самого начала сочувствовал семье погибшего.

«Были некоторые переживания, волнения по поводу, что погиб человек, ребенок. Это впервые в жизни у меня сложилась подобная ситуация. Я не мог ни предвидеть, ни даже осознать, что такие действия будут иметь такие ужасные последствия — будут причиной погибшего ребенка. Да, мне очень жаль, она молода, она должна была учиться. И этим поступком не только одна жизнь калечится — это калечится две жизни, две судьбы», — отметил он.

Косов утверждает, что его родители выходили на контакт с семьей погибшего, но предложения были отвергнуты. Впрочем, добавляет он, возмущение стороны обвинения понятно.

«Мне очень досадно, что родителям Максима, к сожалению, придется с этим жить. И мне придется с этим жить. Я себя каю за эти действия, которые повлекли такие последствия. Мне не хотелось убивать, лишать кого-то жизни. То, что там было огнестрельное оружие – было. Я ее не применял. Намерения применять также не было. Намерения убить не было. Я не очнулся, чтобы лишить кого-то жизни. Да, это был обычный день, как и все. Все должны были вернуться домой и продлить свою жизнь. И случившееся — это трагическая случайность, которая, к сожалению, привела к большим последствиям. Очень больших. И мне жаль, что так оно произошло», — добавил Косов.

Ранее подозреваемый в убийстве подростка Максима Матерухина на фуникулере в Киеве Артём Косов пообщался с матерью погибшего.

Во время разговора мать воскликнула: "Ты сядешь пожизненно за убийство моего ребенка!"

Косов ответил, что сожалеет о содеянном.

«Мне очень жаль из-за этой ситуации. Я понимаю ваши эмоции», – отметил он.