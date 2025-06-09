Убийство подростка на фуникулере в Киеве: какое решение принял суд

Обвиняемый в умышленном убийстве подростка / © ТСН

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Киевский апелляционный суд отказался менять решение о содержании под стражей подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере в столице.

Об этом говорится в сообщении суда.

2 июня суд рассмотрел апелляцию защиты, которая требовала смягчить меру пресечения для обвиняемого. Но судьи оставили предыдущее решение Шевченковского районного суда без изменений — подозреваемый будет находиться под стражей как минимум до 22 июня.

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«По результатам апелляционного рассмотрения постановление Шевченковского районного суда города Киева от 24 апреля 2025 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Обвиняемый обвиняется в умышленном убийстве, предусмотренном Уголовным кодексом Украины. Если вину докажут в суде, ему грозит серьезное наказание.

Сообщается, что в то же время закон предусматривает, что пока дело не рассмотрено в суде и нет приговора, подозреваемый считается невиновным.

Напомним, что смертельный случай произошел 7 апреля 2024 года в Киеве на фуникулере. Пьяный 30-летний мужчина, который оказался работником УГО, пристал к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из ребят. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

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Мать убитого на фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности. По ее словам, нападавший спросил, «готов ли сын защищать Украину».

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиняемый в убийстве 16-летнего парня, не признает своей вины. С апреля суд до сих пор рассматривает это дело. В декабре адвокаты подозреваемого Артема Косова просили о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.