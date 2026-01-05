- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Убийство подростка на фуникулере: адвоката нападавшего наказали
Дисциплинарная палата КГКА остановила право адвоката на практику на три месяца из-за затягивания резонансного судебного процесса.
Адвоката, представлявшего сторону защиты по резонансному делу об убийстве подростка Максима Матерухина на станции Киевского фуникулера, привлекли к дисциплинарной ответственности за умышленное затягивание судебного процесса.
Об этом Офис Генерального прокурора сообщил 15 декабря.
Речь идет об уголовном производстве по убийству 16-летнего Максима в столичном фуникулере, приговор в котором Шевченковский районный суд города Киева вынес в сентябре 2025 года.
В ходе судебного разбирательства неоднократно фиксировались факты умышленной затягивания процесса со стороны защитников обвиняемого Артема Косова. В частности, без уважительных причин срывались судебные заседания, создавались препятствия для доказательств, а также для допроса свидетелей.
Коллегия судей Шевченковского райсуда Киева неоднократно поднимала вопрос о привлечении адвокатов обвиняемого к дисциплинарной ответственности. В то же время, постановления суда долгое время оставались без рассмотрения.
В целях недопущения дальнейшего затягивания рассмотрения уголовного производства в судебных заседаниях лично принимал участие генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он неоднократно обращал внимание на недопустимое поведение адвокатов, которые по оценке стороны обвинения искусственно усложняли судебный процесс и нарушали права других участников производства.
В сентябре 2025 года Офис генпрокурора обратился с жалобой в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры в отношении одного из адвокатов по этому делу.
29 декабря 2025 года дисциплинарная палата КГКА Ровенской области удовлетворила жалобу Офиса генпрокурора. К адвокату применили дисциплинарное взыскание посредством остановки права на занятие адвокатской деятельностью сроком на три месяца.
Что известно об убийстве Максима Матерухина
Напомним, весной 2024 года в Киеве мужчина разбил стекло в вагоне фуникулера и перерезал горло Максиму Матерухину. Он не выжил.
Друзья 16-летнего убитого сообщили, что инцидент произошел после ссоры с мужем в военной форме. Тот зашел в вагон и между ними возник через вопрос: «готовы ли ребята защищать Родину».
В начале рассмотрения судебного дела отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня, не признал свою вину.
Зимой 2024 года адвокаты подозреваемого Артема Косово просили о смягчении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.
Летом 2025 года, к тому времени еще подозреваемый в убийстве, впервые обратился к матери погибшего. Косов сказал, что ему «очень жаль из-за этой ситуации». А 17 сентября во время суда он признал свою вину и заявил, что сожалеет о содеянном.