Убийство парня на фуникулере в Киеве: свидетель описал поведение подростков

Подросток Максим Матерухин, который был убит на фуникулере в Киеве в 2024 году

Свидетель по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина на фуникулере в Киеве рассказал на суде о поведении подростков. По словам Александра Балануцы, подростки вели себя нормально и не спорили с подозреваемым Артемом Косовым.

Об этом сообщает «Мы-Украина».

В момент убийства Матерухина свидетель преступления Балануца находился в вагоне фуникулера с женой и двумя детьми. По словам мужчины, на выходе из фуникулера подозреваемый ждал, пока подростки, которых он ругал, выйдут из вагона.

Матерухин спросил у Косова, почему тот напал на него, ведь парень «ничего ему не сказал». В ответ на это подросток получил от подозреваемого советы «идти в армию» .

По словам свидетеля, Косов опрокинул Матерухина через себя, после чего подросток пробил головой стекло. Пострадавший сделал еще четыре шага в направлении выхода, а затем упал и умер.

«Дальше я видел, как Максим начал подниматься по лестнице. Шага три-четыре сделал, держась за горло. Кровь попала на моего ребенка. Они были позади меня», — рассказал Балануца.

Напомним, убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве произошло 7 апреля 2024 года. Пьяный 30-летний мужчина прицепился к компании несовершеннолетних и толкнул Максима. Тот упал, разбил головой стекло и умер от пореза шеи.

Подозреваемым оказался работник Управления государственной охраны. Его отстранили от работы. Мужчина находится под стражей на время следствия, он не признает вины.

Заметим, 14 августа 2025 года подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере впервые обратился к матери погибшего. Косов сказал, что ему «очень жаль из-за этой ситуации».