Убийство на фуникулере в Киеве: подозреваемый впервые обратился к матери погибшего

Убийство на фуникулере / © ТСН

Реклама

Подозреваемый в убийстве подростка на фуникулере в Киеве пообщался с матерью Максима Матерухина.

Во время разговора Артем Косов сказал, что ему «очень жаль из-за этой ситуации», однако на все поставленные ему вопросы так и не ответил, сообщает КИЕВ24.

Что известно об убийстве Максима Матерухина

В Киеве 7 апреля произошло жуткое убийство 16-летнего подростка. Мужчина в военной форме толкнул парня, в результате чего ребенок разбил головой стекло и умер на месте.

Реклама

Как пишут друзья погибшего, в вагон зашел военный без опознавательных знаков. Ему не понравилось, что подростки развлекаются. Произошла словесная перепалка о том, готовы ли парни защищать Родину. А когда вагон фуникулера остановился, выходящего последним из вагона парня толкнул мужчина в форме. Потерпевший разбил головой стекло и порезался, а уже на лестнице истекал кровью, потому что была повреждена сонная артерия.

Стало известно, что нападавший работал водителем в Управлении государственной охраны Украины. Когда виновник понял, что натворил, то пытался оказать помощь подростку. Правоохранители задержали мужчину на станции фуникулера, он не сопротивлялся. При себе у него было оружие, но он его не применял. Как стало известно сайту ТСН.ua из источников в правоохранительных органах, в момент совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве 16-летнего парня в Киеве, не признает свою вину.