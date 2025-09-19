Убийство кота Бегемота возле "Форы": появились новые детали, в Ирпене готовят пикет

Черный кот / © www.freepik.com/free-photo

После того, как в Ирпене Киевской области разгорелся скандал из-за убийства бездомного кота Бегемота возле супермаркета «Фора», активисты общественной организации «Центр защиты животных» готовятся к пикету, потому что обеспокоены, что виновных не накажут. Они не верят, что прокуратура действительно открыла уголовное производство по факту убийства животного.

Об этом пишет LB.ua.

Что известно об убийстве кота в Ирпене возле «Форы»?

По словам зоозащитников, 20 августа администратор «Форы» на ул. Центральной, 29 задушила бездомного кота по кличке Бегемот, который пережил оккупацию, а другие работники просто наблюдали за преступлением. Зоозащитница Нина Прокопец, которая первой сообщила об этом, утверждает, что тело животного исчезло, а персонал, возможно, испытывает давление, чтобы не давать показаний. Нардеп Антон Яценко подтвердил, что полиция открыла уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животными».

Руководство «Форы» заявило, что уволило директора магазина и сотрудничает со следствием, но не имеет полномочий самостоятельно устанавливать вину.

Прокуратура открыла производство

Активисты из «Центра защиты животных» подали заявления правоохранителям. 13 сентября Киевская областная прокуратура сообщила, что Бучанская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту жестокого обращения с животным. По данным проверки, к совершению правонарушения могут быть причастны работники заведения. Следователи Бучанского райуправления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления по статье «Жестокое обращение с животными».

«Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента и причастных лиц. По поручению прокуроров Бучанской окружной прокуратуры, подразделения полиции проведут профилактические мероприятия и разъяснительную работу с целью недопущения случаев жестокого обращения с животными в будущем», — говорится в заявлении прокуратуры.

Активисты обеспокоены, что виновных не накажут, и готовят пикет

17 сентября зоозащитники обратились к журналистам, потому что обеспокоены, что виновных не накажут.

«У „Форы“ есть видео, но взять его не можем, потому что нет на то санкции — из-за того, что не открыто производство. А видео могут уничтожить в течение 10 дней«, — рассказала активистка „Центра защиты животных“ Елена Аль-Хамед.

Она подчеркнула, что есть и видеодоказательства убийства кота, и свидетели преступления.

«Загнали в угол, целенаправленно ловили. У них ночью был прием товара или что-то такое, и Лохвицкая (управляющая магазином — ред.) приказала Светлане (сортировщице — ред.) принести фуфайку с перчатками и лично задавила животное. А потом ребята просто принесли пакет для мусора и выбросили«, — рассказала Аль-Хамед.

По ее словам, в практике ирпенских зоозащитников уже случалось, что преступления против животных оставались без внимания. Поэтому, несмотря на написанные сразу несколькими людьми заявления в полицию и заявление прокуратуры об открытом производстве, волонтеры не доверяют этой информации.

«Наша правоохранительная система не желает такими вещами заниматься, потому что „это всего лишь кот“, такое и раньше бывало. Мы так не считаем, особенно после последней эвакуационной поездки в Харьковскую область, когда вытаскивали животных под российскими дронами. А здесь к ним такое ужасное отношение», — рассказала Елена.

LB.ua обратилось к Fozzy Group за комментарием и на момент публикации ответа еще не было.

В «Центре защиты животных» обещают не оставлять дела без контроля.

"Буду поднимать людей — у нас много единомышленников, пойдем на пикет, устроим мирный митинг с плакатами. Будем обращаться снова и снова в полицию, молчать не будем. Мы этого кота и во время оккупации не бросали, спасли», — подчеркнула активистка.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры журналистов заверили, что дело стопроцентно внесли в ЕРДР и никакие махинации с этим невозможны. Там указали, что «продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств этого досадного инцидента и всех причастных лиц».

В Украине растет количество дел о жестоком обращении с животными

Статью 299 Уголовного кодекса Украины относительно жестокого обращения с животными сейчас применяют гораздо активнее, чем в предыдущие годы. По данным «Опендатабот», за первые пять месяцев 2025 года было открыто 386 производств. Это абсолютный рекорд: показатель вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (105 дел). Предыдущий максимум фиксировался в 2020 году — тогда речь шла о 220 делах за год.

Аналитики «Опендатабот» отмечают, что эффективность расследований также выросла. Если раньше подозрения объявляли только в каждом пятом случае (около 20%), то в этом году — уже в 80% производств. В то же время из-за значительного роста количества дел в суд доходит меньше эпизодов: с 13-15% в предыдущие годы показатель снизился до 4%. Согласно данным поисковика «Бабуся» (ИИ-помощник), в 2025 году суды вынесли 20 приговоров за жестокое обращение с животными.

Санкции различаются: случаются как реальные сроки заключения (например, жителя Львовщины, который до смерти забил собаку, приговорили к пяти годам тюрьмы), так и более мягкие наказания — штрафы или условные приговоры.

Рост количества уголовных производств, по мнению юриста-аналитика UAnimals Анастасии Гевчук, является следствием активной просветительской деятельности зоозащитников. По ее словам, люди чувствуют поддержку общественных организаций и стали чаще сообщать о нарушениях.

Гевчук также напомнила, что сейчас появилось больше инструментов для фиксации таких преступлений: запущены специальные чат-боты, опубликованы готовые шаблоны заявлений в полицию, а для правоохранителей UAnimals организовывали обучение, чтобы повысить их осведомленность в работе с подобными делами.

К слову, на Львовщине полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Правоохранители обнаружили в Сети видео, на котором двое подростков издеваются над котенком, швыряя его о стену.