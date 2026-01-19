Убил из-за кроссовок: что известно о разбойном нападении на военного в Киеве

Шевченковская прокуратура направила в суд дело в отношении 27-летнего мужчины, который в Киеве избил военного и забрал его кроссовки / © pixabay.com

Реклама

Шевченковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который вблизи Киевского железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила об этом 19 января.

По данным следствия, в апреле 2025 года нападающий познакомился с военным недалеко от станции метро «Вокзальная». Через некоторое время между мужчинами возник спор, во время которого обвиняемый нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Когда военный упал и потерял сознание, нападающий снял с него кроссовки, надел их и скрылся с места происшествия. Собственные кроссовки он оставил возле потерпевшего. Впоследствии мужчина скончался в больнице.

Реклама

В настоящее время обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Действия мужчины квалифицированы по ст. 187 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (разбой, связанный с тяжкими телесными повреждениями в условиях военного положения). За совершенное ему грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Раньше убил собаку

Стоит отметить, что ранее, в октябре 2025 года, этот же мужчина уже попадал в поле зрения суда: Шевченковский районный суд Киева применил к нему меры медицинского характера за жестокое обращение с животным. Он убил собаку. Это преступление подпадает под ч. 3 ст. 299 УК Украины.

Расследование проводили следователи Шевченковского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.

Реклама

Напомним, ранее полиция рассказала подробности резонансного убийства в Миргородском районе Полтавской области. Там в доме нашли убитого мужа и тело его жены.