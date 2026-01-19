- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 2 мин
Убил из-за кроссовок: что известно о разбойном нападении на военного в Киеве
В Киеве у вокзала мужчина напал на военного за кроссовки. Потерпевшего доставили в больницу, но он скончался. Обвиняемый находится под стражей.
Шевченковская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Черкасской области, который вблизи Киевского железнодорожного вокзала совершил разбойное нападение на военнослужащего.
Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила об этом 19 января.
По данным следствия, в апреле 2025 года нападающий познакомился с военным недалеко от станции метро «Вокзальная». Через некоторое время между мужчинами возник спор, во время которого обвиняемый нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Когда военный упал и потерял сознание, нападающий снял с него кроссовки, надел их и скрылся с места происшествия. Собственные кроссовки он оставил возле потерпевшего. Впоследствии мужчина скончался в больнице.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Действия мужчины квалифицированы по ст. 187 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (разбой, связанный с тяжкими телесными повреждениями в условиях военного положения). За совершенное ему грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Раньше убил собаку
Стоит отметить, что ранее, в октябре 2025 года, этот же мужчина уже попадал в поле зрения суда: Шевченковский районный суд Киева применил к нему меры медицинского характера за жестокое обращение с животным. Он убил собаку. Это преступление подпадает под ч. 3 ст. 299 УК Украины.
Расследование проводили следователи Шевченковского управления полиции ГУ ЧП в Киеве.
Напомним, ранее полиция рассказала подробности резонансного убийства в Миргородском районе Полтавской области. Там в доме нашли убитого мужа и тело его жены.