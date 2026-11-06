Обыски по делу «Киевтеплоэнерго»: КГГА и прокуратура не сошлись в версиях— подробности

КГГА. / © УНИАН

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В пятницу, 6 ноября, «Киевтеплоэнерго» заявило, что в офисах и помещениях работников коммунального предприятия проходят обыски и изымаются документы. Впрочем, прокуратура Киева опровергает это.

Что известно о ситуации — читайте на ТСН.ua.

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В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что следственные действия касаются документов по реализации проектов, предусмотренных Планом энергостойкости столицы.

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Отмечается, что правоохранители изымают документы, связанные с проектами резервного питания и созданием объектов распределенной когенерации.

«Речь идет о проектах резервного питания и создании объектов распределенной когенерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы», — отметили в КГГА.

Кроме того, сегодня следственные действия прошли в помещениях нескольких работников «Киевтеплоэнерго». Обыски проходят также в рамках уголовного производства.

В то же время, в коммунальном предприятии сообщили, что проектные работы, в отношении которых происходят следственные действия, еще не были оплачены. По объяснению «Киевтеплоэнерго», финансирование предусмотрено по завершении работ, а акты их выполнения не подписывали.

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Опровержение прокуратуры

В свою очередь, Киевская городская прокуратура опровергла информацию об обысках в помещениях КП «Киевтеплоэнерго» и изъятии документов. Там заявили, что 6 ноября правоохранители не проводили следственные действия в зданиях коммунального предприятия.

«Информация, распространенная на сайте КГГА, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обыски проходили исключительно по местам жительства двух работников «Киевтеплоэнерго» и сотрудников подрядных организаций. Следственные действия проводились на основании определений суда в рамках расследования относительно «возможного хищения и присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости материалов при выполнении строительных работ».

Речь идет о договорах, заключенных в 2024-м, а также соглашениях от марта 2026-го. В прокуратуре отметили, что по части работ акты уже подписаны, а средства уплачены. В то же время, следствие проверяет возможное перечисление бюджетных денег на счета подконтрольных ФЛПов.

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«Во время обысков у работников КП „Киевтеплоэнерго“ никакие документы не изымались. Следственные действия, проведенные по месту жительства указанных лиц, не влияют и не могут повлиять на запуск отопления в квартирах киевлян», — заявили в столичной прокуратуре.

В предприятии отмечают, что изъятие проектной документации может «усложнить реализацию важных энергетических проектов при подготовке к отопительному сезону». Там предполагают, что следственные действия «могут свидетельствовать о политическом давлении».

Киев на грани коммунального коллапса — что известно

В Киеве от 2 ноября идет подключение жилых домов к отоплению. На полное восстановление теплоснабжения в столичных домах может потребоваться около 10 дней.

В то же время, ситуация с теплом остается сложной. Особую обеспокоенность вызывает левый берег, где без стабильного теплоснабжения могут оказаться до двух миллионов человек. Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов пояснил, что ситуацию усложняют отсутствие альтернативных источников тепла и нехватка необходимого финансирования.

Из-за российских ударов и аварийных обесточений Киев может оставаться без водоснабжения. В мэрии объясняют, что из-за перебоев в энергосети останавливается оборудование «Киевводоканала». Запустить его от обычных генераторов невозможно из-за высокой потребности в мощности, особенно при запуске.

Из-за атак в Киеве очень нестабильная ситуация со светом. В городе время от времени вводят аварийные отключения. В то же время, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко успокаивает, что даже в самых неблагоприятных условиях плановые ограничения электроснабжения в столице не будут не превышать 12 часов в сутки.

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