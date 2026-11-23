Последствия атаки на Дымер 22 ноября

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После российского удара по пятиэтажке в Дымере в Киевской области Андрей искал родных и домашних животных. Из-за повреждения дома единственным путем из квартиры стал балкон соседнего дома. Дождавшись эвакуации пожилых жителей, спасатели помогли выбраться и Андрею вместе с собакой Джулей.

Об этой истории сообщили «Новости.LIVE».

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Российский удар по Дымеру: как мужчина спасся с пятиэтажки вместе с собакой

После попадания русского дрона обычный выход из квартиры стал недоступным. Андрея пришлось ждать, пока спасатели помогут выбраться пожилым жильцам дома. Только после этого эвакуировали и его вместе с собакой.

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«У Джули еще один день рождения», — говорит мужчина.

Для его любимицы этот день стал вторым днем рождения. Ведь Джуля — не просто собака, а полноценная часть семьи. Во время войны Андрей с родными решили оставить ее за собой и заботиться о ней.

Собака начала приходить во двор Андрея еще при российской оккупации. После увольнения поселка семья решила забрать ее к себе. С тех пор Джуля стала частью их жизни.

© Новини.LIVE

Еще одного любимца Андрея — рыжего кота сразу после удара найти не удалось. Семья волновалась, что с животным могло что-то произойти.

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На следующее утро сосед услышал мяуканье с балкона и помог отыскать кота. Так семья получила еще одно радостное известие после пережитого ужаса: оба любимца Андрея — и Джуля, и кот — остались живы.

Атака на Дымер 22 ноября — что известно о последствиях

Напомним, российская атака беспилотниками на поселок Дымер Киевской области в ночь на 22 ноября унесла жизни по меньшей мере 11 человек.

Наибольшие разрушения получил пятиэтажный жилой дом, где после удара вспыхнул пожар и частично обрушился один из подъездов. Повреждения получили квартиры с первого по пятый этажи. Взрывной волной также задело расположенные рядом детский сад и магазин.

После удара спасатели локализовали пожар и эвакуировали девять жителей. Однако поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается: там работают экстренные службы, полицейские и психологи. У разрушенного дома остаются люди, надеющиеся получить известия о своих близких.

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